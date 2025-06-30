حملة مانحي الأمل قلوب تنبض بالحياة في المتحف القومي للحضارة

الأمل كلمة السر لبناء الشخصيات والأعمال العظيمة ،وتحدى المستحيل لتجعلك تنتفض من الانهزامية إلى صناعة المجد ،وهو ما حققه المتحف القومي للحضارة بـ استضافة حملة مانحى الأمل ،الملهمة لقصص بشر محبين للحياة متحدين الألم والمرض .

المتحف القومي للحضارة



عزف المتحف القومي للحضارة بالفسطاط ، أروع معزوفة إنسانية باحتضانه أمسية فنية رائعة لحملة مناحي الأمل، جمعت باقة بين الموسيقي والفلكولور الشعبي على نغمات أغاني مصرية في رسالة لبث الأمل.

أنور الكموني



لم تتوقف محطات الحفل على رصيف الحفل الفني فقط ، بل ذهبت إلى بعد إنساني ملهم ،يقص قصص ملهمة لـ الكابتن أنور الكموني لاعب التنس الدولي ومؤسس حملة "مانحي أمل" ، والذى صارع السرطان منتصرا عليه بإرادته القوية ،لتكون أيقونة ذهبية لكثير من حاملى هذا المرض الخبيث.

مانحي الأمل



من جانبه قال الدكتور عباس إلى أن حملة "مانحي أمل" تمثل نموذجًا ملهمًا لمبادرة إنسانية عالمية، تضم متطوعين من أكثر من 23 دولة، مشيدًا بدور الحملة في منح الأمل لجميع المرضى حول العالم وتحدي كل الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها أي إنسان، فضلًا عن الاحتفال برسائل الأمل والإيجابية التي تنطلق من قلب مصر لتصل إلى كل أنحاء العالم.

كما شهد الحفل الإعلان عن استضافة مصر للحفل الكبير للأمراء والأميرات مونت كارلو 2025، والمقرر تنظيمه في قصر عابدين خلال شهر نوفمبر المقبل.

