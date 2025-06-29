مونديال الأندية| محمود عاشور حكم فيديو مساعد لمواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي

كشف الإعلامي أمير هشام عن حكم فيديو مساعد مواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي، في كاس العالم للأندية 2025.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "محمود عاشور حكم فيديو مساعد في مواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي".

ويستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لخوض مواجهة قوية أمام فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها التاريخية الأولى بمشاركة 32 فريقًا، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينيسي

من المقرر أن تنطلق المباراة بين إنتر ميلان وفلومينينسي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل (بتوقيت القاهرة)، على ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت.



تأهل فريق انتر ميلان الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني 2-0، اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات.

سجل فرانشيسكو بيو ايسبوسيتو وأليساندرو باستوني هدفي إنتر ميلان في الدقيقتين 72 و90+3.

وفي نفس المجموعة، تأهل مونتيري المكسيكي الذي يلعب ضمن صفوفه المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد اكتساح أوراوا الياباني برباعية نظيفة.

جاءت أهداف مونتيري المكسيكي بتوقيع كل من نيلسون ديوسا وجيرمان تيرترام (هدفين) وخيسوس كورونا في الدقائق 30 و34 و39 و90+7.