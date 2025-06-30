رئيس برلمانية حماة الوطن: نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل السكنية للمستأجرين

وافق النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.

و قال " شلبي" :" كنا أمام امرين أن الامر ينتهي مع الوقت ، و أمر اخر هو الاصعب أن تحل الحكومة الأمر من جذوره و هذا أمر جيد و في الطرح الثاني الحكومة أكدت أنها ستتحمل المستأجر و لكنها لم توضح كيف سيكون ذلك و يكون ملائم للمستأجر جغرافيا و ماليا .

وأضاف :" الامر يحتاج إلى أرقام لن تتوفر الا في 2027 حتى يتم وضع خطة واضحة" .

و تابع:" نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل" .