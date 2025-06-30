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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن: نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل السكنية للمستأجرين

النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن
النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن على مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.

و قال " شلبي"  :" كنا أمام امرين أن الامر ينتهي مع الوقت ، و أمر اخر هو الاصعب أن تحل الحكومة الأمر من جذوره و هذا أمر جيد و في الطرح الثاني الحكومة أكدت أنها ستتحمل المستأجر و لكنها لم توضح كيف سيكون ذلك و يكون ملائم للمستأجر جغرافيا و ماليا . 

وأضاف :"  الامر يحتاج إلى أرقام لن تتوفر الا في 2027 حتى يتم وضع خطة واضحة" . 

و تابع:" نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل" .

النائب أحمد بهاء شلبي مشروع قانون الإيجار القديم الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة المستأجر

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