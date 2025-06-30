حماس: نجدد نداءنا من أجل التحرك بخطوات جادة وفاعلة لوقف العدوان

أكدت حركة حماس، تجديد النداء من أجل التحرك بخطوات جادة وفاعلة لوقف العدوان وإسناد شعبنا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت حماس: على العالم التحرك لوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينتهك القوانين الدولية ويحاول تغطية فشله في حرب الإبادة"|.

وأضافت حماس: ما تشهده مدينة غزة من هجوم وحشي وتصعيد جيش الاحتلال لمجازره هي جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي ممنهجة".

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأنه سيعارض أي اتفاقات تتضمن إنهاء القتال في غزة.



وقال سموتريتش: "أؤكد لكم من كل قلبي أن ذلك لن يحدث، أتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن، ولا أشعر بأنه في طريقه إلى هناك، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

