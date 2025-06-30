سموتريتش: سأعارض إنهاء الحرب في قطاع غزة

أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بأنه سيعارض أي اتفاقات تتضمن إنهاء القتال في غزة.

وقال سموتريتش: "أؤكد لكم من كل قلبي أن ذلك لن يحدث، أتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن، ولا أشعر بأنه في طريقه إلى هناك، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف الوزير اليمني المتطرف: "إذا فكر أحد في الذهاب إلى هناك، فسيواجه عقبة تمنعه ​​من ذلك".

وتشهد الساحة السياسية في دولة الاحتلال انقساما واضحا بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والدولية للتوصل إلى تسوية تنهي العمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر وتعيد كل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "الجيش لم يعد يمتلك أي أهداف في قطاع غزة"، مطالبا بإنهاء الحرب وتغليب الحلول السياسية.

من جانبه، شدد رئيس حزب معسكر الدولة، بيني جانتس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن "إعادة كل المختطفين دفعة واحدة مهما كلف الأمر، حتى لو تطلب الأمر وقفا طويلا لإطلاق النار".