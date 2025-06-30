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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرابة الألف شهيد في إيران بعد 12 يوما من العدوان الإسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين بأن 935 شخصًا على الأقل قُتلوا في إيران خلال حربها التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير قوله: "خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا والتي شنها النظام الصهيوني ضد بلدنا، تم التعرف على هوية 935 شهيدًا حتى الآن".

وقال جهانجير إن عدد القتلى شمل 132 امرأة و38 طفلاً.

شنت إسرائيل في 13 يونيو حملة قصف كبيرة ضد إيران، مما أسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء الذرة.
أصابت الضربات الإسرائيلية قواعد عسكرية ومواقع نووية بالإضافة إلى مناطق سكنية في جميع أنحاء إيران.

وردت إيران بموجات من الصواريخ وضربات الطائرات بدون طيار التي ضربت المدن الكبرى في إسرائيل بما في ذلك تل أبيب وحيفا، مما أسفر عن مقتل 28 شخصًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

دخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ في 24 يونيو.

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