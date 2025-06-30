غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 56,531 والإصابات إلى 133,642

أفادت السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 56,531 شهيدا، و133,642 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت السلطات الصحية الفلسطينية ، أن من بين الحصيلة 6,203 شهداء، و21,601 مصاب، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 28 شهيدًا (بينهم 3 شهداء انتُشلت جثامينهم) و223 إصابة.

وقالت السلطات الصحية، إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات.