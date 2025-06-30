غزة تحترق| الاحتلال يقصف مراكز النزوح ويقتل أسرًا بأكملها في مناطق آمنة.. و٤٨ شهيدا منذ الفجر

ذكر مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال يستهدف 256 مركزا للنزوح تضم أكثر من 700,000 نازح منذ بدء الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ان الاحتلال يستهدف سياسة التجويع ضد أطفال القطاع فيما لا يوجد لدينا علبة حليب واحدة للأطفال في قطاع غزة.

أضاف المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ان 60 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية لنقص الحليب

حيث أن عدم دخول الحليب والمكملات الغذائية للأطفال سيحدث كارثة و نناشد المجتمع الدولي التدخل لإدخال الحليب للأطفال في القطاع.

وأفاد مجمع ناصر الطبي ب10 شهداء وأكثر من 50 جريحا إثر قصف جوي إسرائيلي على منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس.

فيما قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 48 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل تواصل قتل أسر فلسطينية نازحة بأكملها في منطقة صنفتها بأنها آمنة والجيش الإسرائيلي استهدف خيام نازحين بخان يونس ما أسفر عن مقتل أسر بأكملها.