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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: مدير الطاقة الذرية لم يكن محايداً وهذا غير مقبول

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن موقف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن محايدا، واصفا سلوكه بأنه "غير مقبول" من جانب طهران.

وقال بزشكيان، في تصريحات رسمية اليوم الإثنين، إن "قرار البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة جاء كردة فعل طبيعية على السلوك غير البناء من قبل الوكالة".

وفي غضون ذلك، انتقدت إيران، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتغير بشأن رفع العقوبات انتقدت إيران اليوم الاثنين موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتغير بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، واصفةً إياه بـ"الألاعيب" التي لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: “ينبغي النظر إلى "تصريحات ترامب” على أنها تأتي في سياق الألاعيب النفسية والإعلامية أكثر من كونها تعبيرًا جادًا عن تأييد الحوار أو حل المشاكل".

البرلمان الإيراني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إيران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخبار إيران

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