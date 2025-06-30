مستوطنون يهاجمون قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال





قال الجيش المحتل إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين هاجموا قاعدة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وأشعلوا النيران، وخربوا المركبات العسكرية، ورسموا شعارات على الجدران، وهاجموا الجنود.

وجاءت الاضطرابات بعد عدة هجمات في الضفة الغربية نفذها مستوطنون يهود وسط حالة من الغضب من اعتقالهم من قبل قوات الأمن التي حاولت احتواء العنف على مدار الأيام القليلة الماضية.

وقال نجيب رستم، رئيس المجلس المحلي، إن أكثر من 100 مستوطن دخلوا مساء الأربعاء بلدة كفار مالك بالضفة الغربية، وأشعلوا النار في الممتلكات وفتحوا النار على الفلسطينيين الذين حاولوا إيقافهم.

وقتل ثلاثة فلسطينيين بعد تدخل الجيش. واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية خمسة مستوطنين.

وقدم وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، الذي دافع كثيرًا عن الإسرائيليين المتهمين بجرائم مماثلة، إدانة نادرة لعنف يوم الأحد وقال "إن مهاجمة قوات الأمن والمنشآت الأمنية وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين هم إخوتنا وحماتنا هو خط أحمر ويجب التعامل معه بكل شدة. نحن إخوة".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن أعمال الشغب نفذتها "عصابات إرهابية يهودية من المجرمين الذين يشعرون بدعم الائتلاف (الحاكم)".



وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الشباب المتدينين المرتبطين عادةً بـ "شباب التلال" - وهي حركة متطرفة للمستوطنين الإسرائيليين الذين يحتلون قمم التلال في الضفة الغربية واتُّهموا بمهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

أظهرت اللقطات قوات الأمن وهي تستخدم قنابل الصوت بينما تجمع عشرات المستوطنين حول القاعدة العسكرية شمال رام الله مباشرة.



وتعهد وزير الدفاع إسرائيل كاتس يوم الاثنين "باستئصال هذا العنف من جذوره" وناشد المستوطنين المتطرفين أن يتذكروا أن العديد من قوات الأمن هم جنود احتياط منهكون يؤدون جولات متعددة من الخدمة.

