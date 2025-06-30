حصيلة أولية.. 10 شهداء بينهم صحفي في قصف الاحتلال استراحة على شاطئ بحر غزة

أعلنت السلطات الصحيفة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل قليل، استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل، بينهم صحفي، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية استراحة على شاطئ بحر غزة.

وأوضحت السلطات الصحية، أن 10 فلسطينيين كحصيلة أولية استُشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم حالات حرجة، في قصف طائرات الاحتلال استراحة "الباقة" على شاطئ البحر.

وأشارت إلى أن من بين الشهداء الصحفي اسماعيل أبو حطب، فيما أصيبت الصحفية بيان أبو سلطان بجروح، ولم يتضح بعد طبيعة اصابتها.

وباستشهاد أبو حطب، ترتفع حصيلة شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع منذ 21 شهرا إلى (227) صحفيًا وصحفية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56,531 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.