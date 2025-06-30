الداخلية: الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

افرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالعفو عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لعام 2025م، حرصاً من وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التى يعد التوسع فى الإفراج بالعفو أحد محاورها.

الإفراج بالعفو عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

وأفرج قطاع الحماية المجتمعية عن (1027) نزيلاً ، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (332 لسنة 2025) ، فى شأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو .

كما اقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، عبروا خلالها عن شكرهم لرئيس الجمهورية لقرار العفو الرئاسى.

جاءت فرحة المفرج عنهم بالعفو بالتزامن مع الطفرة الكبيرة فى المنظومة العقابية التى أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل، التى تؤهل المفرج عنهم للإنخراط السريع فى المجتمع، فى ظل تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وما تتيحه هذه المراكز من رعاية إجتماعية ومعيشية وصحية وتعليمية متطورة.

وقد إنطلق المفرج عنهم لبداية حياة جديدة، وسط فرح ذويهم، الذين استقبلوهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بقرار العفو الرئاسى، الذى أعاد أبناءهم إلى أحضانهم من جديد.

وتعد المناسبات الدينية والوطنية، فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى للإنطلاق نحو حياة جديدة بعد تأهيلهم وإصلاحهم وفقاً لأحدث النظم العقابية ذات المعايير الإنسانية.