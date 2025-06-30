حكاية أسرة راحت ضحية الاستهتار .. القصة الكاملة لحادث الأوتوستراد بـ طرة| صور

بين لحظات بسيطة باتت أسرة مكونة من 4 أفراد دون أم، بعدما لقيت مصرعها جراء سقوط ونش عملاق على سيارتهم بمنطقة طرة على طريق الأوتوستراد في القاهرة.

القصة الكاملة لـ حادث طريق الأوتوستراد في طرة

كانت الأسرة المكونة من أب وزوجته وابنائهم الاثنين داخل سيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد باتجاه حلوان للقادم من المعادي، إلا أن القدر كان ينتظرهم وبالتحديد أمام منطقة شق التعبان.

أثناء سير الأب بالسيارة الملاكي بجوار سيارة تريلا تحمل ونش عملاق غير مكترث بأن شيئا ما قد يحدث، ارتطم الونش بقوة في لافتة الارتفاع الإرشادية وسقط في لحظات على السيارة الملاكي.

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

توقفت الحركة المرورية في حينها على طريق الأوتوستراد وهرع الجميع في محاولات لاستخراج من في السيارة الملاكي إلا أنهم لم يستطيعوا استخراج سوى الأب سائق السيارة ونجله الذي كان يجلس خلفه.

توفيت الأم في الكرسي الأمامي وايضا ابنتها في الكرسي الخلفي بعدما تهشمت أجسادهن جراء سقوط الونش عليهن ووصلت وحدات الحماية المدنية والمحافظة والأب فاقدا للوعي جراء الحادث.

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

حاولت الحماية المدنية وأجهزة المحافظة رفع الونش لاستخراج السيارة الملاكي من أسفله وهو ما استمر قرابة 3 ساعات حتى تم تقطيع السيارة الملاكي بالقواطيع الكهربائية واستخراج جثمان الأم.

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما سويا داخل سيارة ملاكي فيما أصيب زوجها وابنها بعدما سقط ونش من سيارة تريلا على سيارتهم خلال تواجدهم على طريق الأوتوستراد في طرة.

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

حادث طريق الاوتوستراد

توقفت الحركة المرورية على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة جنوب القاهرة بعد انقلاب ونش عملاق من أعلى سيارة تريلا بسبب اصطدامه بـ لافتة الإرشاد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الأوتوستراد في طرة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث مصحوبة بـ سيارات الحماية المدنية وأوناش المحافظة وجاري رفع الحطام.

حيث تبين من المعاينة انقلاب ونش من أعلى سيارة تريلا كانت تحمله بعد اصطدامها بـ لافتة الإرشاد لارتفاع الطريق وسقوط الونش بمنتصف الطريق.