معاينة حريق مطعم شهير في شارع جسر السويس تكشف الأسباب | صور

كشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات اندلاع حريق في مطعم شهير بشارع جسر السويس بمصر الجديدة.

حريق داخل مطعم شهير في جسر السويس

حيث أشارت معاينة الأدلة الجنائية وفرق المباحث في القاهرة إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي في التوصيلات نتج عنه اندلاع الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في مطعم شهير بشارع جسر السويس.

على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية.