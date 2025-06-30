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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ترامب: عندي مستثمرين أغنياء جاهزين يشتروا تيك توك

تيك توك
تيك توك
احمد الشريف

في فصل جديد من السجال المستمر  والمثير للغرابة أحيانًا، حول مستقبل تطبيق TikTok في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يمتلك مجموعة من الأشخاص "الأثرياء جدًا" المستعدين لشراء التطبيق الصيني الشهير.

جاء هذا التصريح خلال مقابلة له على قناة Fox News ضمن برنامج Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo.

قلق مستمر بشأن الأمن القومي والدعاية

تطبيق TikTok، الذي يحظى بشعبية واسعة حول العالم، يواجه منذ فترة طويلة انتقادات واتهامات تتعلق بالأمن القومي الأميركي. 

وتزعم العديد من الجهات الرسمية أن التطبيق قد يُستخدم كأداة دعائية من قبل الحزب الشيوعي الصيني، مما يجعل وجوده داخل السوق الأميركية أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

 وبناءً على ذلك، يدور النقاش السياسي والقانوني حاليًا حول خيارين لا ثالث لهما: إما حظر التطبيق بالكامل داخل الولايات المتحدة، أو إجبار الشركة المالكة على بيع عمليات TikTok الأميركية لجهة غير صينية.

تأجيلات متعددة لقرار الحظر

وكان من المقرر أن يتوقف TikTok عن العمل في الولايات المتحدة منذ فترة، إلا أن ترامب قام بتمديد مهلة الحظر ثلاث مرات، كان آخرها في 19 يونيو الجاري.

 ورغم أن الحظر لم يُفعَّل حتى الآن، يبدو أن نهاية هذا المسلسل الطويل أصبحت وشيكة.

هل يغيّر المالك الجديد من هوية التطبيق؟

في تصريحاته الأخيرة، قال ترامب إن هؤلاء المشترين المحتملين سيُعلن عن أسمائهم خلال أسبوعين تقريبًا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. 

وتتساءل الأوساط الإعلامية والمستخدمون على حد سواء عما إذا كان انتقال ملكية TikTok سيُحدث تغييرات جوهرية، كما حدث مع منصة X (تويتر سابقًا) بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، أم أن الأمور ستبقى على حالها، ويُعتبر البيع مجرد خطوة شكلية.

الانقسام الشعبي لا يزال قائمًا

ما بين من يرون TikTok كمنصة تشجع على انخفاض التركيز وتحتوي على محتوى غير مناسب، ومن يعتقدون أن الحظر الكامل يتعارض مع مبدأ حرية الإنترنت والتعبير، لا يزال الرأي العام الأميركي منقسمًا.

يقلل  البعض من شأن المخاوف الأمنية ويعتبرها مبالغًا فيها، بينما آخرون يرون أن التطبيق لا مكان له داخل الحدود الأميركية.

الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير TikTok في السوق الأميركية، وقد يشهد التطبيق تحولًا جذريًا في هيكله وملكيتة أو يُغلق بقرار سياسي غير مسبوق.

TikTok دونالد ترامب الولايات المتحدة

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