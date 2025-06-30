تيك توك تختبر لوحات الإعلانات لمراسلة المتابعين بشكل مباشر

تختبر منصة تيك توك، ميزة جديدة للمراسلة تعرف باسم "لوحات الإعلانات"، تتيح للعلامات التجارية وصناع المحتوى نشر رسائل عامة لمتابعيهم، في صيغة اتصال أحادي من المرسل إلى الجمهور.

وأكدت شركة تيك توك التجربة، في تصريح لموقع TechCrunch، مشيرة إلى أن الميزة تشبه إلى حد كبير “قنوات البث” التي أطلقتها إنستجرام في عام 2023.

كما هو الحال في إنستجرام، يمكن فقط لمنشئ اللوحة إرسال الرسائل، بينما يقتصر دور المتابعين على التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية. وتدعم الميزة المنشورات النصية، والصور، ومقاطع الفيديو.

تم رصد الميزة أول مرة من قبل مستخدمة على “ثريدز”، وتهدف “لوحات الإعلانات” إلى تمكين المبدعين والعلامات التجارية من مشاركة التحديثات والمحتوى الحصري خلف الكواليس بطريقة أكثر مباشرة، بدلا من استخدام القصص أو المنشورات العادية على تيك توك.

كما تسمح لهم بترويج المحتوى من خلال إرساله مباشرة إلى المتابعين داخل التطبيق، وبما أن الميزة ما تزال في طور الاختبار، لا توجد تأكيدات حول ما إذا كانت تيك توك ستطرحها على نطاق أوسع، كما أنه من المحتمل أن تضيف إليها خصائص إضافية لاحقا.

وتعد هذه الخطوة أحدث حلقة في سلسلة تبادل الأفكار بين الشبكات الاجتماعية، حيث سبق لتيك توك أن أطلقت ميزة القصص ودعم الصور في عام 2022 لمنافسة إنستجرام، بعد أن تبنت الأخيرة أسلوب تيك توك بالكامل من خلال ميزة Reels عام 2020.

جدير بالذكر أن شركة تيك توك، المملوكة لعملاق التكنولوجيا الصيني بايت دانس، أطلقت ميزة جديدة داخل التطبيق تقدم تمارين تأمل موجهة، إلى جانب أدوات لتعزيز الرفاهية الرقمية، وذلك بهدف تحسين جودة النوم والحد من عادة "التمرير القهري" ليلا أو doomscrolling.

وأوضحت تيك توك أن هذه الميزة، التي بدأ اختبارها مطلع هذا العام مع مجموعة مختارة من المراهقين، ستصبح متاحة الآن لجميع المستخدمين، لكنها ستكون مفعلة تلقائيا للحسابات التي تقل أعمار أصحابها عن 18 عاما.

عند استخدام التطبيق بعد الساعة 10 مساء، سيظهر للمراهقين مقطع تأمل موجه بدلا من مقاطع الفيديو المعتادة في صفحة "لك" For You، وإذا استمروا في الاستخدام، سيظهر تذكير ثان على شكل نافذة ملء الشاشة، يدعوهم إلى أخذ قسط من الراحة.