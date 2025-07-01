قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل سورة يس لما قرأت له؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن فضلها
عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة "التفاضل والتكامل" للجان الثانوية العامة "النظام القديم"
30 يونيو | النقل تنفذ وتطور 38 ألف كم من الطرق و945 كوبريًا ونفقًا منذ 2014
كيف أقضي الصلوات الفائتة في آخر اليوم .. أمين الإفتاء يوضح
الهلال يكتب التاريخ.. الزعيم يتأهل لربع نهائي المونديال بفوز ملحمي على السيتي
أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة
في ذكرى 30 يونيو.. هدية الحكومة للمواطنين بخفض أسعار اللحوم خلال ساعات
هدية الثانوية.. أفضل موبايل سامسونج للطلاب بسعر اقتصادي 2025
لطلاب الثانوية وخريجي الجامعات.. حقق حلمك واعرف شروط الانضمام للكليات العسكرية
للمسافرين على الطرق الصحراوية.. اتصل تصلك سيارة الإغاثة المرورية
800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المؤتمر يكثف استعداداته لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب.. ويؤكد: البرلمان يهتم بالمواطن

مجلس النواب
مجلس النواب
قسم التوك شو

أكد أحمد خالد رئيس غرفة الانتخابات بحزب المؤتمر أن أبرز ما دار خلال اجتماع الحزب أول أمس السبت مع أمانات المحافظات تمحور حول الاستعدادات المكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب المقبلة مشيرًا إلى أن الحزب اتخذ عدة قرارات حاسمة لضمان جاهزية كاملة للانتخابات.

وأوضح خالد في تصريحات خاصة لبرنامج الشارع النيابي المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز أن غرفة العمليات المركزية للحزب ستظل في حالة انعقاد يومي خلال الفترة المقبلة لاستكمال أوراق المرشحين وتقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم لهم.

انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا موسعًا لغرف عمليات المحافظات بهدف وضع اللمسات النهائية لاستعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ وضمان التنسيق الكامل بين جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بدور مجلس الشيوخ والنواب المرتقب أكد أحمد خالد أن الحزب عمل خلال الفترة الماضية على تحليل عدد من الملفات والقضايا جميعها تصب في مصلحة المواطن وتهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية مشددًا على أن البرلمان القادم سيضع احتياجات المواطنين على رأس أولوياته.

المؤتمر حزب المؤتمر الانتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر الجديدة

لن تكون الزيادة الأخيرة.. أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 في مصر

الطفلة التونسية مريم

طائرة مسيرة للإنقاذ.. تطورات البحث عن الطفلة التونسية مريم

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

عمرو أديب

عمرو أديب: “رجل أعمال يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الإقليمي”

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو تجديد للعهد مع الشعب.. ويؤكد: مصر ماضية في طريق الجمهورية الجديدة

مجلس النواب

إصلاحات جمركية تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر.. والنواب: خطوة إستراتيجية لدفع الصناعة الوطنية

حزب "المصريين الأحرار"

حزب "المصريين الأحرار" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في كفر الشيخ

بالصور

%87.4 للصف الأول و96.7% للثاني.. "دويدار" يعتمد نتيجة اختبارات مدارس التمريض بسوهاج

وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي يعالج آلام المفاصل .. كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

تصريحات بن رمضان

بن رمضان: اخترت الأهلي من قلبي وتحملت الانتقادات علشان القرار ده

الفنانة نبيلة السيد

أشهر عانس في السينما المصرية قضى عليها السرطان... تعرف على قصة حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد