المؤتمر يكثف استعداداته لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب.. ويؤكد: البرلمان يهتم بالمواطن

أكد أحمد خالد رئيس غرفة الانتخابات بحزب المؤتمر أن أبرز ما دار خلال اجتماع الحزب أول أمس السبت مع أمانات المحافظات تمحور حول الاستعدادات المكثفة لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب المقبلة مشيرًا إلى أن الحزب اتخذ عدة قرارات حاسمة لضمان جاهزية كاملة للانتخابات.

وأوضح خالد في تصريحات خاصة لبرنامج الشارع النيابي المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز أن غرفة العمليات المركزية للحزب ستظل في حالة انعقاد يومي خلال الفترة المقبلة لاستكمال أوراق المرشحين وتقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم لهم.

انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا موسعًا لغرف عمليات المحافظات بهدف وضع اللمسات النهائية لاستعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ وضمان التنسيق الكامل بين جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بدور مجلس الشيوخ والنواب المرتقب أكد أحمد خالد أن الحزب عمل خلال الفترة الماضية على تحليل عدد من الملفات والقضايا جميعها تصب في مصلحة المواطن وتهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية مشددًا على أن البرلمان القادم سيضع احتياجات المواطنين على رأس أولوياته.