لوجود مخالفات جسيمة.. إغلاق مركز طبي ومعمل تحاليل غير مرخصين بالعياط في الجيزة

تمكنت حملة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة، من إغلاق مركز طبي ومعمل تحاليل طبية يداران بدون ترخيص ووجود مخالفات جسيمة بشارع مستشفى العياط.

وذلك بناء على توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، وفي إطار المتابعة المستمرة من المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، من خلال تكثيف الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

حيث تمكنت الحملة، بحضور نائب رئيس المدينة، وممثلي إدارة العلاج الحر بمديرية الجيزة، وإدارة العلاج الحر بمركز العياط، من تحرير محاضر بيئة وإعلانات ضد المخالفين، كما تم مصادرة جميع الأدوات والمعدات الموجودة داخل المركز والمعمل، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود محافظة الجيزة المستمرة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.