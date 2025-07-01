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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو عابدين يحيي ذكرى وفاة عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

عمرو عابدين وعزت أبو عوف
عمرو عابدين وعزت أبو عوف
أحمد إبراهيم

نشر المخرج عمرو عابدين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يحيي فيه ذكرى وفاة الفنان عزت أبو عوف. 

وقال عمرو عابدين: “أصحاب ذكريتنا الحلوة سيرتهم عايشة في قلوبنا وعمرنا ما ننساهم.. الفاتحة لروح أخي الكبير وصديقي الحبيب عزت أبو عوف في يوم ذكرى وفاته”.

مشوار عزت أبو عوف 

ولد محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف في 21 أغسطس عام 1948، وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، أحد عمداء معهد الموسيقى العربية.

التحق عزت أبو عوف بكلية الطب بناءً على رغبة والده، وتخرج في كلية الطب جامعة الأزهر، حيث مارس مهنة الطب متخصصا بأمراض النساء والتوليد، على مدار 15 عاما.

التحق عزت أبو عوف بمعهد الكونسرفتوار، ليتخرج في العام 1959، إلى جانب زميله الموسيقار عمر خيرت.

أسس عزت أبو عوف فرقة موسيقية، حملت اسم "Les Petits chats"، برفقة كل من الفنان عمر خيرت، والفنان هاني شنودة، والفنان عمر خورشيد، وكان هدفها أن تعيد تقديم أشهر الأغاني الأجنبية باللغة العربية، إلا أنه أسس مع شقيقاته منى، ومها، ومنال، وميرفت، فرقة أخرى وأطلق عليها " الفور إم".

وبعد نجاح الفرقة على المستوى المحلي، بدأ عزت أبو عوف عام 1992 فى خطوة جديدة وهي التمثيل، حيث شارك فى مسلسل “آيس كريم فى جليم” ثم توالت أعماله السينمائية والتلفزيونية، وكان آخرها مسلسل “ظل الرئيس” مع ياسر جلال عام 2017.

تخطت أعماله نحو 200 عمل فني تنوعت ما بيت السينما والإذاعة، إلى جانب تقديم عدد من البرامج كان منها برنامج المسابقات "هرم الأحلام" والمشاركة في تقديم برنامج “القاهرة اليوم”.

ومن أبرز أعماله إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد، أما عن المسلسلات، فكان أشهر أعمال عزت أبو عوف فى التليفزيون زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود.

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