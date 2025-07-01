خلال حملة مكبرة.. العلاج الحر بالجيزة يغلق منشآت طبية ومعامل مخالفة في العياط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة، بقيادة الدكتور رامي إبراهيم مدير الإدارة، حملة مكبرة لضمان جودة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين، وتكثيف الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت الحملة تحت اشراف الدكتور أحمد رشاد مسئول ادارة العلاج الحر شمال العياط، عن غلق وتشميع المنشآت الطبية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الغلق رقم 351 لسنة 2025، لمعمل الهلال، وتحرير محضر فض أختام وانتحال صفة، وإعادة تشميع لمستشفى تحمل اسم العياط الخيري، وسابقاً اسم علاجك هنا، بموجب القرار رقم 1411 لسنة 2024.

وكذلك تحرير محضر انتحال صفة لمركز الحياة للعلاج الطبيعي، بسبب انتهاء الرخصة، وأيضاً تحرير محضر إثبات حالة وانتحال صفة، وإغلاق لمعمل يحمل اسم نايل لاب، وتحريز الأدوية بموجب القرار رقم 356 لسنة 2025.

وأخيراً استصدار قرار غلق لمركز للنساء والتوليد لوجود مخالفات جسيمة به.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطبيق القانون ومتابعة المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية، وذلك لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين. وتهيب الأجهزة الرقابية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الطبية للمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.