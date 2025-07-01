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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حفاظًا على أرواح المواطنين.. حملات مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين بالجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن استمرار الحملات المفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان توافر معايير الأمان خلال تنقلاتهم اليومية، لا سيما في ظل توجّه الدولة للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات وحماية الأرواح.

وأوضح المحافظ أن الحملات تستهدف التأكد من صلاحية السائقين للقيادة وخلوهم من المواد المخدرة، إلى جانب فحص سلامة المركبات وسريان تراخيصها وتراخيص القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها أثناء الفحص.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع اللواء عمر عبد النعيم وكيل الإدارة العامة لمرور الجيزة، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، حيث تم استعراض نتائج الحملات السابقة وبحث سبل التوسع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق أقصى درجات الانتشار والفاعلية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل مستمر مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ حملات الفحص بالشكل الأمثل، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المنظومة والوقاية من الحوادث الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تنفصل عن التوجه العام للدولة في مكافحة الإدمان وضمان سلامة مستخدمي الطرق.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية تكثيف الحملات لتغطي جميع الطرق السريعة والمحاور الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة مع التركيز على سحب عينات مفاجئة وعشوائية من السائقين وخاصة سائقي سيارات النقل والسرفيس والأجرة وحافلات نقل العمالة أو طلاب المدارس، تنفيذًا للتوجيهات الدورية للدولة بتحقيق أعلى درجات الانضباط والسلامة المرورية.

كما وجه المحافظ بضرورة إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج الفحص وتحليل مؤشرات الأداء، بما يُسهم في تطوير آليات التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من الحملة، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الجهود التي تهدف إلى حماية الأرواح وتحقيق الأمان المروري في محافظة الجيزة.

محافظ الجيزة تعاطي المواد المخدرة تعاطي المواد المخدرة بين السائقين

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