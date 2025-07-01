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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى

محمد مندي
محمد مندي
عبد الرحمن سرحان

قال محمد مندي، أمين ريادة الأعمال بحزب "مستقبل وطن" في محافظة دمياط، إن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المحطات في التاريخ المصري الحديث، حيث خرج الملايين من أبناء الشعب المصري دفاعًا عن هويتهم، ورفضًا لمحاولات اختطاف الدولة وتغيير مسارها.

وأضاف "مندي"، في بيان، أن ثورة 30 يونيو 2013، كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر جسدت إرادة شعب لا يقبل الخضوع، ورفض بوعي وجرأة محاولات اختطاف هويته، وهو ما نتذكره بعد مرور 12 عاما بكل فخر واعتزاز، موضحًا أن إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، كانت أقوى من كل التحديات، واستطاعت أن تصحح المسار وتعيد للدولة هيبتها، بفضل وقوف القوات المسلحة إلى جانب الشعب، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لبّى نداء الوطن وتحمل المسؤولية في ظرف تاريخي بالغ الصعوبة.

وأكد عضو أمانة ريادة الأعمال، أن السنوات التي تلت الثورة شهدت إنجازات كبرى في مختلف المجالات، خاصة على صعيد البنية التحتية، والصناعة، ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، في ظل رؤية وطنية واضحة تسعى لبناء جمهورية جديدة قوامها العلم والعمل وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن جموع المصريون يؤكدون في هذه المناسبة التاريخية وقوفهم خلف القيادة السياسية والدولة المصرية.

اختتم بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو كانت وستظل تعبيرًا صادقًا عن وعي الشعب المصري، الذي لا يقبل المساومة على هويته الوطنية، ولا يسمح بعودة الفوضى أو التبعية.

ثورة 30 يونيو 2013 دمياط محمد مندي محافظة دمياط أبناء الشعب المصري

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