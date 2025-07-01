رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية: 30 يونيو أسست لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية

تقدم الدكتور هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التي جسدت وحدة المصريين وتمسكهم بالحفاظ على دولتهم وهويتهم الوطنية، وأسست لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الشاملة.

وأكد العيسوي أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة، ووضعت الأسس اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتحفيز الصناعة الوطنية، ودعم الصادرات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن ما تحقق من مشروعات قومية ضخمة، وتطور ملحوظ في منظومة البنية التحتية، وتهيئة بيئة داعمة للإنتاج والتصدير، يعكس الإرادة السياسية الصادقة في دعم كافة القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الحرف اليدوية، الذي يُعد من أهم أدوات تعزيز الهوية الثقافية وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف العيسوي أن المجلس التصديري للحرف اليدوية يواصل جهوده في الترويج للمنتج المصري في الأسواق الدولية، وفتح منافذ تصديرية جديدة أمام الصناعات التراثية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق العدالة التنموية في مختلف المحافظات.

أكد أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل حافزًا لكل أبناء الوطن لمواصلة العمل والبناء، وأن المصريين قادرون على تجاوز التحديات وتحقيق مستقبل أفضل، بفضل وعيهم ووحدة صفهم وثقتهم بقيادتهم السياسية، مما يفيد أن مازال القادم أقوي برغم التحديات الإقليمية والتغييرات الجيوسياسية العديدة حولنا.