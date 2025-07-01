كيف يصيب العمي القلب ؟

كشف الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي للصحة العامة للأطفال والمراهقين، أن العمى في القلب لا يعني توحد أو غباء، ولكن هذا عمي قلبي موضحا أن هناك عمى لكل أنواع الحواس.

العمى في القلب

وتابع الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي للصحة العامة للأطفال والمراهقين، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، مقدم برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن عمى القلب عدم القدرة على التعبير عن المشاعر سواء الحب أو الكره.



ولفت الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي للصحة العامة للأطفال والمراهقين،إلى أن البنات أكثر تأثر بهذا من الشباب على عكس المتوقع، موضحا أن نسبة الطلاق ارتفعت جدًا بسبب غياب الحياة الرومانسية.

وأكمل الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي للصحة العامة للأطفال والمراهقين، أن الطفل الذي لا يجيد التعبير عن حبه لوالده يكون أكثر حبا من شقيقه الذي يجيد التعبير عن مشاعره، ولذلك هناك أطفال يشعرون بالظلم بسبب الاضطراب في القدرة على استقبال وإرسال المشاعر.