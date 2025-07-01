برلمانية: مبادرة "الألف يوم الذهبية" تحمي جيلًا كاملًا قبل أن يولد

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توقيع بروتوكول "الألف يوم الذهبية" بين وزارة الصحة والسكان والجهات الشريكة، يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية للأسرة المصرية، لا سيما في ما يخص الأم والطفل خلال أكثر الفترات حساسية وتأثيرًا على المدى الطويل.

وأكدت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اهتمام الدولة بالمرحلة الممتدة من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، يعكس وعيًا صحيًا متقدمًا بضرورة دعم النشء من لحظة التكوين وليس فقط بعد الولادة، مشيرة إلى أن "ألف يوم يصنعون عمرًا.. لأن صحة الطفل في هذه المرحلة ترسم ملامح مستقبله الذهني والجسدي بالكامل."

وأضافت "نحن بحاجة ماسة لتغيير ثقافة الإنجاب والرعاية الصحية، وخلق وعي حقيقي بأهمية الولادة الآمنة، والتغذية السليمة، والرعاية النفسية والطبية للأم والرضيع، وهذه المبادرة تضع إطارًا عمليًا لتحقيق ذلك".

وتابعت: "ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر بات ظاهرة تحتاج لتدخل عاجل، خصوصًا أن أغلب هذه العمليات تُجرى دون مبرر طبي واضح، وهو ما يعرض الأمهات والمواليد لمضاعفات كان يمكن تفاديها بالولادة الطبيعية المدروسة. تدريب الأطباء والقابلات خطوة محورية، لكن لا بد أن تصاحبها رقابة صارمة على المستشفيات العامة والخاصة."

وأشادت النائبة بالنهج المتكامل للمبادرة، والذي يشمل تقسيم مستويات الخدمة، وتعزيز مفاهيم «الحضانة الصديقة»، وتوفير التوعية الصحية والتغذوية، قائلة:

"ما يميز المبادرة أنها لا تقتصر على الجوانب الطبية، بل تشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، وتعزز من جودة حياة الأسرة المصرية."

وأكدت الكسان أن البرلمان سيعمل على متابعة التنفيذ الفعلي للبروتوكول على مستوى المحافظات، لضمان عدم اختزال المبادرة في شعارات، بل تحويلها إلى "واقع ملموس ينقذ آلاف الأمهات والأطفال من الخطر، ويضع الأساس لصحة أسرية مستدامة".