قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنغام تبكي على الهواء بعد أزمتها الصحية: شيرين حصلها مشكلة في حفلة أنا مالي
ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى.. أنغام: الظلم المرة دي غير محتمل
سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
الأهلي يغادر الي اسبانيا منتصف يوليو لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد
مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟
قبطان يرد على شائعات الموجات المدفونة تحت البحر
قبطان بحري يكشف حقيقة وجود موجات مدفونة تحت سطح البحر.. شاهد
فعلا مش جاهز | قرار عاجل من ريبيرو بالأهلي يخص إمام عاشور
هل يجب أخذ رأي الزوجة في الانتقال لمنزل جديد؟.. أمين الفتوى يجيب
إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعرف على أماكن اللجان المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أماكن اللجان المختصة بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والتى صدرت بقرار الهيئة رقم 9 لسنة 2025.

وتتولى اللجان الواردة بالكشف تلقى طلبات الترشح لنظام الفردى والقوائم.

1- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ويكون مقرها بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

2- دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ويكون مقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

3- دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

4- دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

حضر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو 2025، المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني والمواعيد الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها خلال هذا العام تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

التقى خلالها بالمستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، يتقدمهم القاضي/ حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وصاحب المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان المستشار/ محمد الشناوي، باشر مهام عمله في ساعة مبكرة من صباح اليوم عقب أدائه اليمين القانونية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥، بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري. 

الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

كأس العالم للأندية.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد ويوفنتوس

ميدو

ميدو يعلن اعتذاره عن منصبه في الزمالك ويعود لتقديم أوضة اللبس

شطة

شطة: أكاديمية الأهلي الداعم الأول لقطاع الناشئين

بالصور

هل ىكل المانجو يرفع السكر؟ دراسة جديدة تُفاجئ المرضى بنتائج غير متوقعة

المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر
المانجو ومرض السكر

زجاجات المياه البلاستيكية تضعف عظامك.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لمادة BPA

ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

احذر الشرب واقفا.. 5 أضرار خفية يكشفها خبراء الصحة حول العالم

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

زحام حول غادة عبد الرزاق في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد