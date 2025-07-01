تعرف على أماكن اللجان المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أماكن اللجان المختصة بتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والتى صدرت بقرار الهيئة رقم 9 لسنة 2025.

وتتولى اللجان الواردة بالكشف تلقى طلبات الترشح لنظام الفردى والقوائم.

1- دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة ويكون مقرها بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

2- دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ويكون مقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

3- دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

4- دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

حضر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو 2025، المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني والمواعيد الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها خلال هذا العام تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

التقى خلالها بالمستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، يتقدمهم القاضي/ حازم بدوي - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وصاحب المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان المستشار/ محمد الشناوي، باشر مهام عمله في ساعة مبكرة من صباح اليوم عقب أدائه اليمين القانونية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥، بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.