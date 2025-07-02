قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
وزيرا الطيران والصحة يتفقدان عيادات الحجر الصحي وأجهزة إزالة الرجفان القلبي المستحدثة بالمطار
قصف متواصل.. شهداء في خان يونس واستهداف مدارس للنازحين شمال قطاع غزة
التضامن تمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين توفيق الأوضاع
ننشر ضوابط التحويل من المدارس العربي للغات والعكس
إيران تكشف عن أضرار فادحة في فوردو النووي.. وتصريحات أمريكية متضاربة
كامل الوزير يبحث مع "ألستوم" الفرنسية مستجدات الخط السادس للمترو ومجمع برج العرب الصناعي
شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الفريق
بدأ من تحت السلم.. من هو المطرب الراحل أحمد عامر ؟
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة.. فيديو
صرف معاش شهري لربات المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت
حسن رضوان

 شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.

وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.

المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر

تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:

الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي

تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع

إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية

تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها

فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.

المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد

يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق

كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.

صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبة

ويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون الإنترنت السجن المشدد الوسائل الرقمية للإضرار الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحريري بسمنود ..صور

ترشيحاتنا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

جانب من الندوة

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

صورة أرشيفية

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

بالصور

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا
وداعًا للإحراج.. طرق فعالة للتخلص من بقع العرق العنيدة على الملابس نهائيًا

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا: لقيت ميسي راسمني على ضهره ..صور

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره
عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره

جنرال موتورز تستدعي 40 ألف سيارة شيفروليه بسبب مشكلة في الفرامل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

هوندا تستدعي أكثر من 65 ألف مركبة بسبب عيب خطير

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين .. ماذا قال المطرب أحمد عامر فى آخر منشور له؟

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد