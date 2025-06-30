ثاني أرخص خدمة في أفريقيا.. زيادة سرعة الانترنت في مصر 18 ضعف| تفاصيل

هنأ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو.



وقال عمرو طلعت في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" لا شك أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فارقة أكد فيها الشعب المصري أنه قادر على حماية هويته ".



وتابع عمرو طلعت :" المواطن حين يشعر بان الخدمات الإلكترونية لها فائدة سيحب أن يتعامل الكترونيا، فمنذ عام 2018 تم العمل على محورين لتطوير الخدمات الإلكترونية داخل الدولة المصرية ".

وتابع عمرو طلعت:" تم زيادة سرعة الانترنت في مصر إلى 18 ضعف ونقدم ثاني أرخص خدمة مستقرة في أفريقيا ".

