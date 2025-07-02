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تحولات تاريخية بسوق العمل السعودي.. وتامر حسني يُشعل حفل مونديال الألعاب الإلكترونية

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
هاجر ابراهيم

قال جمال الوصيف مراسل "القاهرة الإخبارية"، من الرياض إن سوق العمل في المملكة العربية السعودية يشهد تطورا ملحوظا، جعله أحد أبرز الأسواق العالمية جذبا للجنسيات المتنوعة.

وقد أسهمت التشريعات والسياسات الجديدة التي أطلقتها وزارة العمل السعودية، بالتعاون مع مختلف القطاعات، في تحقيق قفزات نوعية في استقطاب الشركات الكبرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ارتفعت وتيرة الاستثمارات وساهمت في خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في نوعية الوظائف المتاحة، مع التركيز على توطين فرص العمل للسعوديين والسعوديات، عبر حزمة من القرارات والمبادرات التي رفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وخفّضت من معدلات البطالة، كما أُتيح للمرأة العاملة مزيد من التمكين، مع توفير أنظمة داعمة مثل إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعًا، بما يعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وتابعت أنه في المقابل، ما زالت العمالة الأجنبية تساهم بفعالية في الاقتصاد السعودي، من خلال مشاركتها في عدد من الوظائف، إضافة إلى دور الجاليات المختلفة في دعم القوة الشرائية، والطلب على السكن، والخدمات، والتنقل الجوي.

وقد شهد قطاع العقارات بدوره نقلة تنظيمية كبيرة بعد قرارات ولي العهد الأخيرة، التي أعادت ضبط التسعير وساهمت في استقرار السوق.

وأوضح أن الرياض تستعد لاحتضان بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي تنطلق في السابع من يوليو الجاري وحتى 24 أغسطس، ويُحيي حفل الافتتاح الفنان المصري تامر حسني، وتبلغ قيمة الجوائز أكثر من 70 مليون دولار، تشمل مسابقات لأكثر من 24 لعبة، بمشاركة نحو 2000 لاعب محترف يمثلون 25 بطولة دولية، على أن تُقام المنافسات في أربع صالات رئيسية ومنطقة مهرجانات خصصت للنهائيات والفعاليات المصاحبة.

المملكة العربية السعودية سوق العمل الرياض

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