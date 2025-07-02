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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليوم

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتواجد والالتزام لأن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم التصويت عليه نهائيا اليوم.

ووافق المجلس على المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، وتنص مادة (5) على:

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

كما وافق المجلس على المادة (6)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15).

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النواب التصويت مشروع قانون الإيجار القديم

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