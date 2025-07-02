مصدر: حسام أشرف يترقب قرار الزمالك بعد تلقيه عروضًا من 4 أندية

طلب حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة النادي حسم موقفه الفني خلال الفترة المقبلة، في ظل ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني مؤخرًا، وتزايد احتمالات خروجه من القائمة، خاصة مع اقتراب النادي من تدعيم الخط الهجومي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر خاص لـ "صدى البلد" أن اللاعب أبلغ مسئولي الزمالك برغبته في معرفة قراره النهائي، خصوصًا مع تلقيه عدة عروض للرحيل، أبرزها من أندية سموحة، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، وبتروجيت، تمهيدًا لحسم وجهته الجديدة حال خروجه من حسابات الفريق.

وكان حسام أشرف قد عاد إلى صفوف الزمالك الموسم الماضي بعد فترة إعارة إلى نادي بلدية المحلة، وشارك مع الفريق في عدد من المباريات، لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه كمهاجم أساسي في التشكيل الأبيض.

وينتظر الاعب أن تحسم لجنة الكرة بالنادي مصيره خلال الأيام المقبلة، في إطار إعادة ترتيب صفوف الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.