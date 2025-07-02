بفستان أبيض .. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها |شاهد

نشرت الفنانة هيدي كرم مجموعة صور جديدة، من خلال إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وظهرت كرم في الصور، مُرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض مُزينًا بنجوم البحر مما يتناسب مع الأجواء، مع شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجاذبية والنعومة والجُرأة.

مسلسل وتر حسّاس

وكشفت هيدي كرم في تصريح خاص لها أن تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس سيبدأ في يوليو، كما أكدت على أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، مُستلهمة من تجربتها قراءة دور “رغدة” وشعورها بالمخاوف أول الأمر قبل أن تُقْدِر قيمة الشخصية.