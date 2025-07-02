البنك الأهلي يعلن التعاقد مع مدافع فريق غزل المحلة..تفاصيل

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع عمرو الجزار لمدة ثلاث مواسم قادماً من غزل المحلة وذلك فى إطار خطة دعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وكتب الاعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"البنك الأهلي يعلن التعاقد مع عمرو الجزار".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الأهلي يرغب في التعاقد مع عمرو الجزار.

أكد عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة، أنه لم يحصل سوى على بطاقة صفراء واحدة مع غزل المحلة في الموسم الماضي، ولم يتم إيقافه سوى مباراة واحدة كانت في الموسم قبل الماضي عندما كان الفريق في دوري المحترفين.

وقال، عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة “النهار” الفضائية: وكيلي قام بإبلاغي باهتمام كبير من جانب بعض الأندية، وتحدث معي أسامة هلال من لجنة الاسكاوتنج، بأنني ضمن الخيارات المرشحة للانتقال للأهلي، ورحبت بذلك بكل تأكيد، وأي لاعب يتمنى اللعب في الفريق، ولكن كان وقتها كل تركيزي مع الغزل للخروج من الترتيب المتأخر.. أنا دائمًا ملتزم وعلاقتي جيدة مع وكلائي في الفترة الماضية.