محافظ البحر الأحمر: مستعدون لتحمل أي التزامات تتعلق بحقوق العمال بحادث الحفار

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن جهود البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة للعثور على 3 مفقودين في حادث غرق الحفار البحري، مشيرًا إلى أن القوات البحرية المصرية وقطع من الشركة العامة للبترول يشاركون في عمليات البحث، في ظل اتساع مساحة المنطقة الواقعة في مدخل خليج السويس وهي “منطقة عريضة”.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحفار كان في وضعية تحرك من موقع إلى آخر، حيث يتم سحبه بواسطة قطع بحرية أخرى، وقد وقع الحادث خلال عملية القطر، لافتًا إلى أن الواقعة لم تستغرق سوى دقائق معدودة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن الجهات الفنية المختصة هي المسؤولة عن تحديد أسباب الحادث، مشددًا على أنه لن يتدخل في التفاصيل الفنية، إذ تم فتح تحقيق رسمي وتشكيل لجنة متخصصة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء غرق الحفار.

وكشف محافظ البحر الأحمر، عن أن 14 مصابًا خرجوا من مستشفى الجونة بإرادتهم بعد تلقي الرعاية اللازمة، وحالتهم جيدة، بينما تبقت 8 حالات، بينها 5 في العناية المركزة و3 حالات تحت الملاحظة، لافتًا إلى أن أحد المصابين سيُجرى له تدخل جراحي في أسفل القدم، وسيتم نقله إلى القاهرة لتلقي العلاج، موضحًا أن جميع العاملين بالشركة مؤمن عليهم بوثائق تأمين، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتحمل أي التزامات تتعلق بحقوق العمال أو التعويضات الناتجة عن هذا الحادث المؤسف.