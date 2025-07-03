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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تدين تصريحات الاحتلال بشأن التوسع في الضفة الغربية

الكويت
الكويت
محمود نوفل

ادانت وزارة الخارجية الكويتية  التصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي دعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضي تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين، في انتهاك جسيم لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الخارحية الكويتية في بيان لها : ونجدد دعوتنا لمجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين والذود عن قرارات الشرعية الدولية.

ولاحقا؛ حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تصاعد الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد مرور خمسة أشهر على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أكثر من 40 ألف شخص لا يزالون نازحين قسرا في شمال الضفة، لا سيما في مناطق جنين وطولكرم ومخيم نور شمس.

وقالت المنظمة في بيان لها ، إن آلاف العائلات تعاني من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، في ظل استمرار التدمير واسع النطاق الذي تخلفه القوات الإسرائيلية في المناطق المستهدفة، واحتلالها المتكرر لمخيمات اللاجئين.

وأكدت أطباء بلا حدود أن الوضع الإنساني يزداد سوءا مع تعطل شبكات المياه والكهرباء، وتضرر البنى التحتية، ما يجعل من تقديم المساعدات وتوفير الرعاية الصحية تحديا يوميا.

ودعت المنظمة إلى تسهيل وصول الطواقم الطبية والإنسانية إلى المناطق المتضررة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

الكويت فلسطين الضفة الغربية جيش الاحتلال وزارة الخارجية

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