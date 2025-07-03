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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض خليجي.. والد أشرف داري يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

أشرف داري
أشرف داري
سارة عبد الله

تحدث زهير والد أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، عن تلقي نجله عروضا خليجة للرحيل من القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال زهير والد أشرف داري في تصريحات: “اللاعب يمتلك أكثر من عرض خليجي للرحيل عن الأهلي، لكن أشرف يحب النادي الأهلي ولا يريد الرحيل ولم يفكر من الأساس في الأمر ويتدرب بمفرده في المغرب من أجل العودة بقوة مع بداية فترة الإعداد مع الفريق”.

من جانب اخر، نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تلقي عروض خارجية لضم المدافع المغربي أشرف داري، مؤكدين أن النادي لم يتلقَ أي مخاطبات رسمية من أندية ترغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر داخل القلعة الحمراء أن ما أثير حول اهتمام أندية من الخارج بخدمات داري لا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي ستدرس أي عرض رسمي حال وصوله، ولن تمانع في بيع اللاعب إذا كان العرض المالي مجزيًا ويتجاوز قيمة الصفقة التي أتمها الأهلي مع نادي بريست الفرنسي في الصيف الماضي.

كان داري قد انضم إلى صفوف الأهلي وسط آمال كبيرة لتعزيز الخط الخلفي، لكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر، وتعرض لعدة إصابات أثّرت على مشاركته المنتظمة مع الفريق، مما دفع الإدارة للتفكير في  الاستغناء عنه، خصوصًا في ظل التحركات الجارية لتدعيم الدفاع بصفقة أجنبية جديدة.

وتدرس إدارة التعاقدات في الأهلي عددًا من الأسماء لتعويض داري حال رحيله، على رأسهم الليبي علي يوسف، مدافع النادي الأفريقي التونسي، والجزائري زين الدين بلعيد، لاعب سانت ترويدنت البلجيكي، في ظل توجه فني للتعاقد مع مدافع أجنبي يكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل.

أشرف داري الأهلي النادي الأهلي الانتقالات الصيفية

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