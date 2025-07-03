المصري الديمقراطي: الحزب سيشارك بالقائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ

قال النائب محمود سامي، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب سيكون ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيكون حاضرا في الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم بحزب مستقبل وطن.

وأضاف "سامي"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أن رئيس الحزب فريد زهران غير متواجد في مصر حاليا، وبالتالي تشاور نوابه واستقر على أن يكون دكتور باسم كامل أمين عام الحزب ممثلا للحزب في الاجتماع التنسيقي لأحزاب القائمة الوطنية.

وأوضح أن المشاورات مستمرة حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها في انتخابات مجلس الشيوخ، منوها بأن الحزب كان لديه ثلاث أعضاء في المجلس السابق ويتمنى زيادته.

وأشار نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي إلى أنه يعول على الانتخابات الفردية لتوسيع قاعدة تمثيل الحزب.