تيسير مطر: القائمة الوطنية تعبر عن ممارسة ديمقراطية مفتوحة.. ونرحب بتوسيع اختصاصات الشيوخ.. فيديو وصور

تيسير مطر لـ صدى البلد:

مجلس الشيوخ قدم أداءً مشرفًا.. و"توليفته" الحزبية والمستقلة ساعدت في النجاح

نرحب بتوسيع اختصاصات مجلس الشيوخ مستقبلًا

القائمة الوطنية هي الأنسب.. وسنخوض الانتخابات بقوة

حزب إرادة جيل سيدفع بمرشحين على الفردي ضمن تحالف الأحزاب

نستطيع تشكيل قائمة مستقلة بسهولة.. لكننا نُفضّل وحدة الصف الوطني

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن مجلس الشيوخ أدى دورًا وطنيًا مميزًا خلال فصله التشريعي الأول، بفضل تركيبة متنوعة ضمت ممثلين عن الأحزاب والمستقلين والمعينين، ما أفرز حالة من التجانس أسهمت في إنتاج مخرجات برلمانية فعالة.

وأضاف مطر، في حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن المجلس استطاع مناقشة العديد من القضايا المهمة في حضور ممثلي الحكومة، مشيرًا إلى أن اختصاصاته الحالية تقتصر على تقديم المشورة، لكنه لا يمانع في توسيعها مستقبلًا.

وكشف مطر عن استعدادات حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مؤكدًا أن التحالف قادر على تشكيل قائمة مستقلة لكنه يفضل دعم القائمة الوطنية باعتبارها الأنسب في المرحلة الحالية.

وتطرق الحوار إلى عدد من القضايا السياسية، أبرزها الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، حيث وجّه مطر رسالة دعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بوعيه في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، داعيًا المصريين للالتفاف حول القيادة السياسية وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وإلى نص الحوار كاملًا:



ما رأيك في أداء مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول؟.. وهل نحن في حاجة إلى توسيع اختصاصاته؟

مجلس الشيوخ تميز بتركيبة فريدة كان لها فضل في تجانس قوي. هناك تمثيل حزبي واسع مع النواب المستقلين والمعينين و غيرهم، عمل "توليفة" جيدة ساعدت على أداء مجلس الشيوخ لدور قوي.

وهذا التنوع ساعد أيضا على تعدد الرؤى تجاه القضايا التي ناقشها مجلس الشيوخ خلال ٥ أدوار انعقاد، وكانت هناك طلبات مناقشة مهمة وكلها تمت بتواجد الحكومة التي يمثلها المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أنا أفخر أني نائبا في مجلس الشيوخ الذي أداء أداء مميز ومخرجاته وحصاده كان متميز للغاية. والشكر لكل من ساعد في خروج المجلس بهذا الشكل.



أما عن اختصاصات مجلس الشيوخ فبموجب الدستور فاختصاصاته تتوقف عند حد المشورة وليس له دور تشريعي سوى من خلال إبداء الرأي والمشورة، ووفقا لذلك جاءت لائحة مجلس الشيوخ وهب متميزة.

لو هناك تعديلات على اختصاصات مجلس الشيوخ فهذا شيء نرحب به.

ما رسالتك بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ؟

بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، أبعث برسالة من القلب ورسالة حقيقية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي قاد سفينة مجلس الشيوخ تعلمنا منه خلال ٥ سنوات وكان قائد بارع ومحترف في إدارة الجلسات. ونحن سعداء لتلك الفترة ونتمنى له الصحة والمزيد من العطاء.

أيضا المستشار الأمين العام محمود عتمان والنائب المستشار عمرو عبادة، وغيرهم من طاقم العمل، كلهم ساعدوا على نجاح وأداء مجلس الشيوخ لدوره، ساعد النواب على أداء مهمته داخل مجلس الشيوخ.

ما استعدادتكم لانتخابات مجلس الشيوخ؟

حزب إرادة جيل سوف يكون ضمن القائمة الوطنية التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ونحن دائما نقول في كل المحافل كنا ننادي ونقول إن القائمة المغلقة هي الأنسب.

نحن نشارك في القائمة الوطنية بصرف النظر عن الأعداد والمقاعد التي سيحصل عليها.

على جانب الفردي أيضا سوف ندفع ممثلين في تحالف الأحزاب المصرية بمرشحين لخوض الانتخابات الفردية. وهذا يعزز من تواجد الحزب. وهذا حق لأي حزب.

تحالف الأحزاب المصرية مشكل من 42 حزبا.. لماذا لا تشكلون قائمة معا لخوض الانتخابات البرلمانية؟

سهل نعمل قائمة لكن قناعتنا أن القائمة الوطنية هي الأفضل، لكن نحن كتحافل نستطيع تشكيل قائمة بكل سهولة.

البعض يعارض القائمة الوطنية أو التحالف الانتخابي بمثابة تعيين وتوزيع مقاعد.. ما ردك؟

هذا غير صحيح، لأن القائمة الوطنية تدخل وتخوض انتخابات وهناك قوائم قد تشكل لمنافستها، وبالتالي هي تأتي عن طريق الانتخاب ومن حق أي أحزاب أخرى أن تنافسها. وهذه قمة الديمقراطية.

في ذكرى 30 يونيو و 3 يوليو.. ما رسالتك؟

وقت الشدائد تظهر المعادن، ومعدن المصريين من ذهب، قد يشعر بضيق نتيجة ظروف اقتصادية لكن وقت الجد يظهر المصري الأصيل الذي يعرف كيف يحافظ على وطنه ومقدراته.

في 30 يونيو و 3 يوليو نهنيء الرئيس وتقول له أنه على قدر المسؤولية ويملك رؤية لحماية مصر والحفاظ عليها. وهذه رسالة قوية، تجلعنا نقول للشباب الا يسيروا خلف الشائعات.

المصري واع يصطف وراء قيادته من أجل مصر. ونحن نرى ما يحدث من حروب وهذه حقيقة يجب أن نذكر بعض بها سواء ما يحدث في ليبيا أو السودان. والحرب بين إيران وإسرائيل. وكذلك الحدود الشرقية حيث العدوان على غزة. موقف مصر داعم بشكل تام مع أخواتنا الفلسطينيين ضد التصرفات الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضده.

يجب أن نكون كلنا يد واحدة ونتحمل الصعاب وألا نسير في اتجاه صعب نعود منه.