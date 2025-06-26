تحالف الأحزاب: سندخل القائمة الوطنية بغض النظر عن عدد المقاعد.. والتحالف الانتخابي ليس «تعيينا»

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الحزب سيكون ضمن القائمة الوطنية لخوض الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشيوخ والنواب.

وقال "مطر"، خلال حوار مع موقع صدى البلد، إن الحزب سوف يكون ضمن القائمة الوطنية التي سيُعلن عنها لخوض الانتخابات البرلمانية بغض النظر عن عدد المقاعد التي سيحصل عليها

ونوه بأنه في المقابل سوف يدفع تحالف الأحزاب المصرية بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق في الأيام المقبلة.

وأكد النائب تيسير مطر أن الانضمام للقائمة الوطنية هدفه دعم التحالف بين الأحزاب الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك سبب عدد اتجاه تحالف الأحزاب المصرية في تشكيل قائمة لخوض الانتخابات رغم أن عددهم 42 حزبا.

وشدد على أن القائمة الوطنية أو التحالف الانتخابي ليس بمثابة تعيين كما يعتقد البعض أو توزيع "كراسي"، لأن القائمة ستنزل الانتخابات وقد تشكل أمامها قائمة تنافسها، وبالتالي لا يمكن القول أنها بمثابة تعيين.