صحف سعودية: إمام عاشور يقترب من الدوري السعودي

كشفت بعض الصحف السعودية عن رغبة نادي الأخدود السعودي في التعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت صحيفة "عكاظ" السعودية "عاشور الأهلي تحت مجهر الأخدود"، واكدت الصحيفة أن نادي الأخدود أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي يطلب خلاله تحديد القيمة المالية للموافقة على التفاوض بشأن التعاقد مع لاعب الوسط إمام عاشور، ضمن استعدادات النادي السعودي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضافت الصحيفة "على الرغم من اهتمام الأخدود بالتعاقد مع إمام عاشور، تشير التقديرات إلى أن فرص إتمام الصفقة تظل ضئيلة في ظل تمسك الجهاز الفني للأهلي باستمرار اللاعب ، باعتباره أحد الركائز الأساسية في خط الوسط، حتى بعد عودة المالي أليو ديانج من الإعارة، والتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان".

أما صحيفة "الشرق"، فاستبعدت موافقة الأهلي على بيع إمام عاشور كونه أحد الأعمدة الرئيسية لخط وسط الفريق

بينما اكدت صحيفة "اليوم"، "الأهلي المصري يرفض بيع نجمه للأخدود"، وقالت إن النادي الأهلي أغلق باب المفاوضات مع الأخدود، وأعلن عدم التفريط في خدمات إمام عاشور.