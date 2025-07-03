وزير الخارجية الإيراني: طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي

أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية الإيراني: تعاوننا مع وكالة الطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن".

وتابع عراقجي: ألمانيا تتنصل من التزاماتها في الاتفاق النووي من خلال مطالبتها العلنية لنا بالتخصيب الصفري على أراضينا".



وأكمل عراقجي:" ألمانيا دعمت الهجوم الأمريكي المخالف للقوانين الدولية ومعاهدة حظر الانتشار النووي".

وتابع عراقجي: “قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية غير القانونية”.

