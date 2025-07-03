أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تقول.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد والدتها هدى زاهر، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، ووجهت لها رسالة مليئة بالمشاعر والتقدير.

وعلقت ليلى على الصور قائلة: "كل جزء جيد بيبدأ معك، عيد ميلاد سعيد للمرأة التي أعطتني كل شيء، قلبي، قوتي، وبيتي. أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تقول"

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

كما حرص أيضًا الفنان أحمد زاهر بتهنئة زوجته هدى زاهر، بعيد ميلادها عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد زاهر :"كل سنه و انتي طيبة يا حبيبتي يا غالية يا أصيلة يا ست البنات كل سنة وانتي محلية حياتي ومخلياني سعيد ومبسوط كل سنة وانتي جدعة ووفية ياما استحملتيني واستحملتي ظروفي وكنتي بمية راجل مع أنك أحلى وأجمل ست في الدنيا انتي عامود البيت والحياة، ولولا وقوفك جنبي وفي ضهري مكانش أي حاجه حلوه في حياتنا كانت هاتحصل ".

وأضاف:شكرا انك في حياتي ربنا يحفظك و يخليكي ليا ولبناتك اللي ربيتيهم أحسن تربية كل سنة وانتي طيبة يا شريكه حياتي و عمري وأحلى حاجة حصلتلي بحبك يا هدهوده".