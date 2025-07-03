بعد الانضمام للهلال.. موقف حمدالله من مباراة فلومينينسي

كشفت مصادر صحفية سعودية عن قرار الجهاز الفني لنادي الهلال بعدم الدفع بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في التشكيلة الأساسية، خلال المواجهة المرتقبة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

المباراة المقرر إقامتها مساء الجمعة 4 يوليو، على ملعب "كامبينج وورلد" في ولاية فلوريدا الأمريكية، تحمل أهمية خاصة للزعيم السعودي، الذي يسعى لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة العالمية بنظامها الجديد، والذي يضم 32 فريقًا لأول مرة.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن المدرب الإيطالي إنزاجي يفضل إبقاء حمدالله على دكة البدلاء، على أن يتم الدفع به تدريجيًا وفقًا لسير المباراة وحاجة الفريق، وذلك في إطار خطة مدروسة للحفاظ على التوازن الهجومي.

المهاجم المغربي كان قد انضم مؤخرًا لمعسكر الهلال المقام في مدينة أورلاندو، وشارك لأول مرة في تدريبات الفريق يوم الأربعاء، بعد التحاقه ببعثة "الزعيم"، ليبدأ رحلته الرسمية مع الهلال من بوابة أكبر بطولة على مستوى الأندية.

يُذكر أن الهلال يدخل هذه المباراة بطموحات كبيرة، مدعومًا بخبراته القارية وبحثًا عن مجد عالمي جديد، في مواجهة من العيار الثقيل أمام بطل أمريكا الجنوبية.