هذه لحظةٌ أعاني فيها.. كلوب ينعي جوتا نجم الريدز بكلمات مؤثرة

أعرب يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، عن حزنه الشديد لوفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم الريدز.

وكتب كلوب عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “هذه لحظةٌ أعاني فيها!، لا بد أن هناك غايةً أكبر، لكنني لا أستطيع رؤيتها!”.

وأضاف: “أحزنني نبأ وفاة ديوجو وشقيقه أندريه، لم يكن جوتا لاعبًا رائعًا فحسب، بل كان أيضًا صديقًا عزيزًا، وزوجًا وأبًا مُحبًا وعطوفًا سنفتقدكما كثيرًا!”.

وختم: “كل دعواتي لروت (زوجة جوتا)، وللأطفال، وللعائلة، وللأصدقاء، ولكل من أحبهم.. أرقد بسلام”.

تفاصيل وفاة جوتا



ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سيارة جوتا يستقلها مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، انحرفت بشكل مفاجئ، مما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة، اليوم الخميس.

وأضافت أن بعض المتواجدين بموقع الحادث اتصلوا برقم الطوارئ (122)، بعد امتداد النيران المتواجدة على جانب الطريق.

وتابعت أن انحراف السيارة، قد يكون نتيجة انفجار إلى أحد إطارات السيارة ، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.