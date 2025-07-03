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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالله السعيد يشعل الميركاتو.. 3 عروض ومطالب مالية تعقد المفاوضات

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد، لاعب نادي الزمالك، عن تلقيه ثلاثة عروض من أندية الدوري المصري الممتاز، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.

وأكد المصدر لـ"صدى البلد"، أن اللاعب يمتلك عروضًا رسمية من أندية المصري البورسعيدي، البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن العروض جاءت في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل السعيد داخل القلعة البيضاء.

وأضاف: "المدير الرياضي لنادي الزمالك، جون إدوارد، أبلغ عبدالله السعيد بضرورة حسم موقفه من العرض المقدم من النادي، قبل الإعلان الرسمي عن هوية المدير الفني الجديد للفريق".

ويتضمن عرض الزمالك حصول اللاعب على 25 مليون جنيه في الموسم الأول، و30 مليون جنيه في الموسم الثاني، بينما يتمسك السعيد بالحصول على 45 مليون جنيه في الموسم الأول، و50 مليونًا في الموسم الثاني، وهو ما قوبل بالرفض داخل النادي حتى الآن.

ومن المتوقع حسم مصير عبدالله السعيد بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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