مفاجأة .. لاعب آرسنال السابق مُتهم بالاعتداء على 3 نساء | تفاصيل مثيرة

أعلنت شرطة العاصمة لندن، يوم الجمعة، أن توماس بارتي، اللاعب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.



وأوضح البيان أن بارتي، اللاعب الغاني الدولي، متهم بخمس تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، تتعلق بثلاث نساء، والجرائم التي أُبلغ عن وقوعها بين عامي 2021 و2022.



لم تستجب إدارة بارتي لطلب التعليق فورًا.



من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية بلندن في 5 أغسطس.



تعاقد أرسنال مع بارتي، البالغ من العمر 32 عامًا، قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 50 مليون يورو في أكتوبر 2020، وأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول لأرسنال.



أُلقي القبض عليه لأول مرة في يوليو 2022، رغم عدم الكشف عن اسمه آنذاك، واستمر في اللعب مع أرسنال أثناء التحقيقات.