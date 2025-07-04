ياسمين عز: أنجلينا جولي تستحق جائزة أحسن حرباية

علقت الإعلامية ياسمين عز، على أزمة طلاق الفنانة انجلينا جولي وبراد بيت، مشيرة إلى أن هذه الازمة شهدت تفاصيل سيئة وغير جيدة على الإطلاق.

براد بيت بيقول انه نادم على زواجه من انجليتا جولي وعنده حق

وأضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"براد بيت بيقول انه نادم على زواجه من انجلينا جولي وعنده حق الحقيقة، وانجلينا جولي تستحق جائزة أحسن حرباية بعد اللي عملته".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن انجلينا جولي شنت حملة تشويش ضد زوجها براد بيت بالكذب وادعاء كاذب في هوليوود.

وبعد سنوات من الصراع القضائي والعائلي، بدأ النجم الأمريكي براد بيت الحديث بصراحة عن تداعيات طلاقه من الممثلة أنجلينا جولي، الذي أصبح رسميًا في نهاية عام 2024، واصفًا إياه بأحد أكثر الأحداث المؤلمة في حياته.