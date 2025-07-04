بتمويلات تجاوزت 33 مليار جنيه.. مشروعك يوفر 1.4 مليون فرصة عمل

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج "مشروعك" يُعد من أنجح المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة، حيث حقق قفزات ملموسة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأسهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى مايو 2025.

215 ألف مشروع بالشراكة مع 6 بنوك وطنية

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البرنامج نجح في تنفيذ 215 ألف مشروع بقيمة تمويلات تجاوزت 33 مليار جنيه، بالتعاون مع 6 بنوك وطنية، ما يعكس قوة الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المحلي.



ارتفاع ملحوظ في التمويلات وعدد المشروعات خلال مايو

وأشار إلى أن شهر مايو الماضي شهد نموًا ملحوظًا مقارنة بشهر أبريل، حيث ارتفع عدد المشروعات من 952 إلى 1206 مشروعات، بزيادة بلغت 130%، كما قفزت قيمة التمويلات من 148 إلى 364 مليون جنيه، مما أسهم في خلق 3077 فرصة عمل جديدة خلال شهر واحد فقط.



محافظات الصعيد تتصدر المشهد التنموي

ولفت قاسم إلى أن محافظات مثل سوهاج وأسيوط وبني سويف وأسوان جاءت في صدارة المحافظات من حيث عدد المشروعات وحجم التمويل، ما يُبرز نجاح جهود التنمية المحلية في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق توزيع جغرافي عادل لعوائد التنمية.



تدريب مستمر و260 مقرًا لخدمة المواطنين

وأكد مساعد الوزير أن النتائج المتحققة لم تكن لتُنجز دون برامج التدريب المستمر للعاملين، وتطوير الأداء داخل أكثر من 260 مقرًا تابعًا للوزارة بالمحافظات، بالتعاون مع البنوك المشاركة، مما رفع كفاءة الخدمة وزاد من عدد المستفيدين.



تعزيز ثقافة العمل الحر وتمكين المرأة والشباب

وأشار قاسم إلى أن "مشروعك" يُسهم في تحفيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، عبر تحويل الشباب والمرأة إلى أصحاب مشروعات إنتاجية، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز الشمول والاستدامة في التنمية داخل المحافظات.

وختم قاسم تصريحاته بالتأكيد أن البرنامج يسعى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق من خلال تشغيل المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية، ما يؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن المستهدف المستقبلي للبرنامج هو الوصول إلى مليوني فرصة عمل في مختلف أنحاء الجمهورية.