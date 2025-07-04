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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برنامج الأمم المتحدة: شراكة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة في مصر

تنمية المشروعات
تنمية المشروعات
محمد صبيح

كرّم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أليساندرو فراكاستي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله بالقاهرة، وذلك في ختام مرحلة مثمرة من التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد رحمي أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز الشركاء في تنفيذ برامج تنموية تعتمد على أفضل التجارب الدولية. وتهدف هذه البرامج إلى تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال رحمي لـ فراكاستي بمقر الجهاز، حيث تم منحه درع تكريم تقديرًا لدوره الفعال في دعم تنفيذ البرامج التنموية المشتركة. حضر اللقاء الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج، ونواب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد رحمي بجهود فراكاستي خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة في دعم تمثيل الجهاز في مؤتمري الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 وCOP28)، والمساهمة في رقمنة أنشطة الجهاز، وتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم الحرف اليدوية وتطوير وحدات تطوير الأعمال المتنقلة، والمساهمة في صياغة استراتيجية داخلية لتطوير أداء الجهاز.

من جانبه، أعرب فراكاستي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي الذي يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن هذه الشراكة أثمرت عن مبادرات نوعية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى التزام البرنامج بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهاز.

كما أكدت الدكتورة عبير شقوير على عمق العلاقة التنموية بين الجانبين، مشيرة إلى إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في دعم الاقتصاد والمجتمع المصري، ومشددة على استمرار التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أليساندرو فراكاستي ممثل برنامج الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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