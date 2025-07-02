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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تعلن خطة لتحسين بيئة الأسواق ببورسعيد بالشراكة مع الأمم المتحدة

لجنة وزارة التنمية المحلية
لجنة وزارة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام وفد من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بزيارة إلى محافظة بورسعيد ولقاء اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد لعرض المقترح التصميمي لتطوير  المسارات والفراغات العامة بمنطقة العرب في إطار جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة لتطوير الفراغات العامة وتعزيز البيئة العمرانية الخاصة بالأسواق التجارية والتراثية المصرية بمختلف المحافظات ، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)..

وخلال اللقاء استعرض الوفد الرؤية التصميمية لتطوير منطقة العرب، والتي تشمل تحسين البنية التحتية، والمسارات، وتحسين عناصر الإضاءة والتظليل للاسواق، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المقيمين والزوار وصولاً إلى تعزيز النشاط الاقتصادي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة للمدينة بما يحقق بيئة حضارية ويسهم في جذب الزائرين وزيادة القوة الشرائية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع يأتي استكمالًا للجهود المشتركة مع برنامج المستوطنات البشرية في تطوير الأسواق والمجتمعات المحلية، وأهمها مشروع تطوير الفراغات العامة الخاصة بسوق العتبة في محافظة القاهرة، والذي يمثل نموذجًا للتكامل بين البُعد العمراني والاقتصادي والاجتماعي في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، على أهمية التطوير التشاركي من خلال التنسيق الكامل مع أصحاب المصلحة وممثلين المجتمع المحلي لضمان الشمول افي تحقيق رؤية المشروع.

وقد تم عقد ورشة عمل مع عدد من ممثلي المجتمع المحلي بالمنطقة للاستماع الي الرؤية والمقترحات، حيث أكدوا علي أهمية تعزيز النشاط التجاري وتحسين بيئة العمل في المنطقة بما يخدم الصالح العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، ومجموعة من ممثلي الجهات المختصة على المستوى المحلي.
وضم الوفد كل من المهندسة زيزي كامل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والمهندس طاهر محمود من وزارة التنمية المحلية، والمهندسة إيمان حسن، مسؤولة برنامج التنمية العمرانية، والمهندسة لبنى عانوس مساعد برنامج التنمية العمرانية بموئل الامم المتحدة، بالإضافة الي استشاري المشروع الدكتور محمد صالحين، استاذ التخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والمهندسة هبة محمد مهندسة تخطيط عمراني، ، إلى جانب رؤساء أحياء العرب والمناخ والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات بالمحافظة.

التنمية المحلية منال عوض بورسعيد

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